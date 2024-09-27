Джордан: Бриаторе пообещал мне, что «Альпин» будет на подиуме

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан заявил, что Флавио Бриаторе пообещал выдвинуть французскую команду «Альпин» на конкурирующие позиции за следующие два-три сезона.

«В моё время Флавио был очень особенным человеком в Формуле-1. За что-то я его ненавидел, а за что-то – любил. Знаете, он дал мне слово: «Я обещаю тебе, Эдди, к 2026 или 2027 году «Альпин» будет на подиуме. И я не собираюсь не соглашаться с этим. У него есть волшебная палочка, которая заставляет вещи случаться», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

В настоящий момент после 18 этапов «Альпин» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов.