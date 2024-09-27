Пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при США. Об этом сообщил советник команды Хельмут Марко.

«Не думаю, что первая гонка будет иметь значение, поскольку у него штраф за замену двигателя – 10 мест в гонке, что не облегчит жизнь в Остине», — приводит слова Марко издание Autosport.

Напомним, вчера, 26 сентября, стало официально известно, что Лоусон заменит в «РБ» австралийского ветерана Даниэля Риккардо до конца сезона. По словам новозеландца, он ещё не знает о своих перспективах на место в Ф-1 в 2025 году.

Ранее Лоусон ответил, когда узнал, что заменит Риккардо в «РБ».