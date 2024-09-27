В Китае представили автомобиль для геймеров

В Китае официально представлен автомобиль для киберспортсменов — это модификация электроседана Lynk & Co Z10, созданная при участии компании Meizu. Автомобиль получил название Z10 Starbuff.

Салон Lynk & Co Z10 Starbuff Фото: Meizu

Машина отличается оборудованным сзади креслом для геймера, перед которым установлена подставка для клавиатуры и мыши, а в сиденье спереди встроен 17-дюймовый AMOLED-монитор Samsung с частотой обновления 90 Гц и разрешением 3K. Компьютер внутри автомобиля работает на процессоре AMD V2000A и видеокарте AMD Radeon RX 6600M, а также оснащён акустикой премиального уровня от Harman Kardon.

Специальная наклейка Z10 Starbuff Фото: Meizu

Седан Lynk & Co Z10 был представлен в июне этого года и стал первым электромобилем марки. В базовой комплектации машина обладает мощностью 200 кВт (272 л. с.), а в топовой версии оснащена дополнительным электромотором и суммарно выдаёт 580 кВт (788 л. с.). Максимальная скорость Z10 в топовой конфигурации — 250 км/ч. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,5 секунды.