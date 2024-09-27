«Кик-Заубер» отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год — Bild

Руководство компании «Заубер», которая начиная с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», отказалось от кандидатуры экс-пилота серии немца Мика Шумахера на 2025 год, сообщает издание Bild.

Напомним, ранее на место боевого пилота «Кик-Заубера» в следующем сезоне был выбран немецкий ветеран Нико Хюлькенберг. Компанию ему, как ожидается, составит финн Валттери Боттас, однако официального анонса пока не было.

В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком «Мерседеса». В немецкую команду пилот перешёл после того, как он не смог остаться в американском «Хаасе» по завершении сезона-2022.