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Ферстаппен: переход в другую команду если и произойдёт, то в последний раз

Ферстаппен: переход в другую команду если и произойдёт, то в последний раз
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о потенциальном уходе из «Ред Булл».

«Я уже давно в этой команде. Очевидно, люди хотят побеждать, этого хотят все в паддоке, из-за чего с годами становится очень легко сменить сторону. Но я не хотел бы для себя такой карьеры, не хочу быть частью четырёх-пяти команд. Мне нужны долгие и стабильные отношения.

Мой следующий шаг, если он вообще произойдёт, станет для меня последним. Хотя следующим шагом может стать и обновление команды. В настоящий момент все находятся в ожидании», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport Italia.

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