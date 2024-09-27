Ферстаппен: переход в другую команду если и произойдёт, то в последний раз

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о потенциальном уходе из «Ред Булл».

«Я уже давно в этой команде. Очевидно, люди хотят побеждать, этого хотят все в паддоке, из-за чего с годами становится очень легко сменить сторону. Но я не хотел бы для себя такой карьеры, не хочу быть частью четырёх-пяти команд. Мне нужны долгие и стабильные отношения.

Мой следующий шаг, если он вообще произойдёт, станет для меня последним. Хотя следующим шагом может стать и обновление команды. В настоящий момент все находятся в ожидании», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport Italia.