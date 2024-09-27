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В России протестировали «ГАЗель», управляемую силой мысли

В России протестировали «ГАЗель», управляемую силой мысли
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Компания Neiry рассказала о прошедших испытаниях первого в мире автомобиля «ГАЗель Next», управляемого силой мысли. Эксперимент по управлению беспилотным грузовиком с помощью нейроинтерфейса прошёл совместно с инженерами Ульяновского государственного технического университета, которые собрали рабочий прототип автомобиля.

Решение от Neiry позволяет управлять автомобилем без рук. Устройство снимает показатели электроэнцефалограммы (ЭЭГ) головного мозга человека, отслеживает движения головы и данные на основе пульсометрии, а также показания гироскопа и акселерометра.

«ГАЗель Next» с нейроинтерфейсом

«ГАЗель Next» с нейроинтерфейсом

Фото: Neiry

На основе этих данных алгоритмы Neiry способны управлять скоростью автомобиля в зависимости от степени сосредоточенности водителя и его усталости. Кроме того, система способна замечать, что водитель уснул, и остановить автомобиль в аварийном режиме.

Отмечается, что проект носит экспериментальный характер — в массовое производство функции нейроинтерфейса запускать не планируется.

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