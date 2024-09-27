Эксперт: нужно провести для Лоусона тесты перед Гран-при США, возможна неудача

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок считает, что команда «РБ» должна вложиться в подготовку новозеландского новичка Лиама Лоусона перед Гран-при США.

«Это огромный вызов для Лиама, поскольку он заменит одного из популярнейших гонщиков и выйдет прямиком на спринтерский уикенд в США.

Надеюсь, для него проведут тесты, чтобы подготовить. Нужно давать молодым гонщикам соответствующий шанс, в противном случае вы обречёте их на неудачу», — написал Чандхок в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Лоусон потеряет 10 позиций на стартовой решётке.