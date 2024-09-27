WRC: Ожье устроил протест в стиле Ферстаппена и потерял время из-за прокола колеса

40-летний французский семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье во время 11-го этапа WRC — Ралли Чили в Консепсьоне — устроил протест в стиле трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, Ферстаппен отказывается общаться с журналистами на пресс-конференциях, односложно отвечая на их вопросы, из-за политики ФИА в отношении ругательств пилотов во время гонок и общения с журналистами. За ругательство Максу назначили общественные работы.

Во время 10-го этапа в Греции Ожье критически не согласился с трёхминутными интервалами старта, так как пыль от предыдущей машины всё ещё держалась на дороге, и задал вопрос «что в голове у организаторов?» Стюарды не одобрили выходку француза, выписав ему условный штраф в размере € 30 000. Штраф будет применён, если Ожье совершит подобное нарушение в течение следующих двух лет.

Сегодня, 27 сентября, в Чили после прохождения второго спецучастка пилот команды Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье делал вид, что не разбирает вопроса журналистки. После очередной попытки журналистки задать вопрос Ожье — Себастьен хлопнул дверью и уехал.

Французские пилот во время прохождения третьего спецучастка — последнего в утренней секции первого дня — широко выехал в одном из поворотов, попал колесом в канаву и вынужден был его менять. На финише спецучастка экс-чемпион уступил показавшему лучшее время Калле Рованпере 1 минуту и 48 секунд.