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В McLaren объявили название нового суперкара. Он станет преемником P1

Компания McLaren Automotive опубликовала тизер своего нового суперкара и подтвердила, что он станет преемником McLaren P1, который выпускался в первой половине 2010-х, и продолжит линейку, начатую моделью McLaren F1.

Кроме того, в McLaren раскрыли, какой индекс получит новинка: она будет называться McLaren W1. Ранее стало известно, что премьера автомобиля состоится 6 октября.

Права на видео принадлежат McLaren. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McLaren Automotive.

«McLaren F1 и McLaren P1. Два наиболее знаковых автомобиля, родившихся благодаря нашему чемпионскому мышлению. 6 октября. McLaren W1», — гласит подпись под тизером.

По слухам, McLaren W1 получит гибридный двигатель на базе V8 мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Ожидается, что тираж автомобиля составит менее 400 экземпляров, а стоимость машины будет около $ 2 млн.