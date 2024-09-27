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Стало известно, кто стал новым резервным гонщиком «Ред Булл» после прихода Лоусона в «РБ»

Стало известно, кто стал новым резервным гонщиком «Ред Булл» после прихода Лоусона в «РБ»
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19-летний франко-алжирский автогонщик, являющийся членом академии «Ред Булл» и в сезоне-2024 выступающий в Формуле-2 за команду «Кампос», Исак Хаджар стал новым резервным гонщиком австрийского коллектива в Формуле-1 после того, как новозеландец Лиам Лоусон занял место боевого пилота в «РБ», о чём сообщила пресс-служба «Ред Булл».

26 сентября стало официально известно, что австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо покинул состав команды и его место занял Лоусон, который и исполнял роль резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» в сезоне-2024.

На данный момент Хаджар занимает второе место в личном зачёте Формулы-2, имея в своём активе 165 очков, уступая воспитаннику «Макларена» Габриэлу Бортолето, у которого 169,5 очка.

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