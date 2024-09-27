Грязин лидирует в WRC2 после первой секции Ралли Чили, Рованпере — возглавляет общий зачёт

27 сентября в чемпионате мира по ралли (WRC) проходит 12-й этап сезона-2024 — Ралли Чили в городе Консепсьоне. После первой секции, состоящей из трёх спецучастков в лидерах зачёта WRC2 находится российский гонщик Николай Грязин, который выступает под флагом Болгарии. В общем зачёте пилотов в лидерах раллист команды Toyota Gazoo Racing WRT — Калле Рованперя.

WRC. Ралли Чили. Результаты первой секции:

1. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) — 12:20.5;

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +2.2;

3. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +6.6;

4. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +6.9;

5. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +7.3;

6. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +7.4;

7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +13.8;

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +18.3;

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +1:10.8;

10. Оливер Сольберг (Skoda Fabia R5) +1:18.8;

Ранее легендарный пилот Себастьен Ожье во время этапа WRC в Чили устроил протест в стиле трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.