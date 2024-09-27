«Ты подарил мне один из лучших моментов в жизни». Браун — о Риккардо

52-летний генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун отреагировал на уход из коллектива «РБ» австралийского пилота Даниэля Риккардо.

«Твоя победа в Монце навсегда останется в истории «Макларена». Ты подарил мне один из лучших моментов в жизни, и у меня есть татуировка, чтобы это доказать! И я точно знаю, что тот день также много значил для тебя», — обратился Браун к Риккардо в социальных сетях.

В 2021 году Риккардо после двух проведённых лет в составе «Рено» присоединился к коллективу Брауна — «Макларен». Риккардо закончил сезон на восьмом месте в зачёте пилотов, набрав 115 очков и завоевав одну победу на Гран-при Италии, которая стала восьмой в его карьере и первой для «Макларена» с Гран-при Бразилии – 2012.

26 сентября стало известно, что Риккардо заменит новозеландец Лиам Лоусон, который был резервным пилотом «Ред Булл» и «РБ».