«Повышение планировалось в 2017 году». Ферстаппен — о своём дебюте за «Ред Булл»

26-летний потомственный нидерландский автогонщик и трёхкратный обладатель титула чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём дебюте в основной команде и победе в первой гонке на Гран-при Испании в Барселоне. Напомним, Ферстаппен заменил российского пилота Даниила Квята в составе австрийского коллектива после того, как российский гонщик дважды врезался в болид «Феррари» Себастьяна Феттеля во время домашней гонки в Сочи в 2016 году. Квят после Сочи выступал за «Торо Россо».

«Моё повышение в основную команду [«Ред Булл»] уже было запланировано на следующий, 2017 год. То, что это произошло в 2016 году — было только к лучшему. На следующий день после гонки в Сочи мне сказали, что сначала нужно поехать в Грац, к Хельмуту Марко, а затем на завод команды в Англию.

Мой дебют в Испании получился очень успешным, потому что некоторые люди всё ещё сомневались. Та победа была очень приятной, хоть и гонка вышла безумной, всё равно рад быть её частью. Конечно, следующий уикенд [авария в Монако] был разочаровывающим, но люди запоминают первое впечатление, и оно удалось», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Испании в 2016 году после столкновения пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга в борьбе за первую позицию, Ферстаппен вырвался на первое место и довёл гонку до своей победы.