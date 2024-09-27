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Тото Вольф рассказал, планировал ли «Мерседес» подписать контракт с Эдрианом Ньюи

Тото Вольф рассказал, планировал ли «Мерседес» подписать контракт с Эдрианом Ньюи
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что обсуждал с техническим директором коллектива Джеймсом Эллисоном подписание легендарного конструктора Эдриана Ньюи после того, как Ньюи объявил об уходе из «Ред Булл».

«Я подумал о подписании контракта с Эдрианом, и мы с Джеймсом обсудили это. Мы подробно остановились на этой возможности и пришли к выводу, что структура, которую мы имеем сегодня, — это то, во что мы верим и что хотим сохранить. Мы оба очень уважаем Ньюи, но отказались от этого, потому что верим в нашу команду», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

10 сентября британский коллектив «Астон Мартин», которым владеет отец канадского пилота Лэнса Стролла Лоуренс Стролл, объявил о подписании контракта с Ньюи.

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