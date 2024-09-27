«Мы хотим сравнить пилотов». Марко — о будущем Лоусона в Формуле-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о будущем новозеландского пилота Лиама Лоусона после его назначения боевым пилотом на остаток сезона-2024 в составе «РБ» вместо австралийца Даниэля Риккардо.

«У нас [в академии] много молодых гонщиков. Мы должны смотреть в будущее и хотим провести сравнение. Как будет выглядеть Лоусон по сравнению с Юки Цунодой? И так же мы должны задать себе вопрос о том, как будут сформированы наши составы в „РБ“ и „Ред Булл“ на 2025 год и дальше», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Напомним, о замене в составе «РБ» стали активно ходить слухи перед Гран-при Сингапура, а после прошедшего уикенда было официально объявлено о том, что Лоусон, будучи резервным пилотом, займёт место Риккардо в команде.

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