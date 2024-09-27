Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Восхищаюсь твоим наследием». Цунода трогательно попрощался с Риккардо

«Восхищаюсь твоим наследием». Цунода трогательно попрощался с Риккардо
Комментарии

24-летний японский автогонщик, чемпион японской Формулы-4 в сезоне 2018 года, выступающий в Формуле-1 за команду «РБ», Юки Цунода посвятил пост в социальных сетях австралийскому пилоту Даниэлю Риккардо, который после Гран-при Сингапура покинул коллектив. На место Риккардо пришёл резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон.

«Мне было очень приятно быть твоим товарищем по команде, Даниэль, мы много раз прекрасно проводили время вместе, и я многому научился, работая с тобой. Я действительно восхищаюсь твоим наследием в спорте и желаю тебе удачи во всём, чем ты будешь заниматься», — написал Цунода в социальных сетях.

Ранее советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о будущем новозеландского пилота Лиама Лоусона в «РБ».

Материалы по теме
«Мы хотим сравнить пилотов». Марко — о будущем Лоусона в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android