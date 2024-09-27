«Восхищаюсь твоим наследием». Цунода трогательно попрощался с Риккардо

24-летний японский автогонщик, чемпион японской Формулы-4 в сезоне 2018 года, выступающий в Формуле-1 за команду «РБ», Юки Цунода посвятил пост в социальных сетях австралийскому пилоту Даниэлю Риккардо, который после Гран-при Сингапура покинул коллектив. На место Риккардо пришёл резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон.

«Мне было очень приятно быть твоим товарищем по команде, Даниэль, мы много раз прекрасно проводили время вместе, и я многому научился, работая с тобой. Я действительно восхищаюсь твоим наследием в спорте и желаю тебе удачи во всём, чем ты будешь заниматься», — написал Цунода в социальных сетях.

Ранее советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о будущем новозеландского пилота Лиама Лоусона в «РБ».