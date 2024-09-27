Чемпион NASCAR, считающий себя быстрее Ферстаппена, хочет провести тесты в «Макларене» Ф-1

32-летний американский профессиональный автогонщик, участвующий в серии NASCAR и являющийся чемпионом 2021 года, Кайл Ларсон заявил, что хочет провести тесты на болиде Формулы-1 команды «Макларен» после Гран-при Абу-Даби.

«Мне бы очень хотелось попробовать себя за болидом Формулы-1, и, надеюсь, доберусь до этого в будущем. Мне бы хотелось сделать это в рамках одной из тех сделок в стиле открытого тестирования, как после Абу-Даби, когда различные пилоты находятся на трассе.

Вообще, конечно, было бы весело сравнить себя с Оскаром [Пиастри], Ландо [Норрисом] или кем-то ещё, но мне бы просто было интересно посмотреть свою телеметрию за рулём болида Формулы-1. Конечно, я не думаю, что буду лучшим, но надеюсь, что не буду последним.

Поэтому мне хотелось бы продемонстрировать, насколько хороши и уникальны американские гонщики на овале, а если бы я оказался плох, то это просто показало бы, насколько плохи мы», — приводит слова Ларсона издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что Ларсон примет участие в составе команды Arrow McLaren в гонке «500 миль Индианаполиса».

Напомним, в августе 2024-го Кайл заявил, что считает себя лучше трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».