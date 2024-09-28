Майкл Андретти перестал быть владельцем «Андретти»

61-летний Майкл Андретти, являющийся сыном легендарного пилота и чемпиона Формулы-1 Марио Андретти, перестаёт быть владельцем и управляющим команды «Андретти», отдавая всё операционное управление коллективом своему партнёру Дэну Таурису.

«Целью Майкла было перейти к более стратегической роли в «Андретти» и меньше сосредотачиваться на операционной стороне команды. Майкл и Дэн Таурисс тесно сотрудничали над разработкой новой структуры, которую Майкл очень рад видеть под руководством Дэна.

Майкл остается вовлеченным и продолжит выполнять функции стратегического советника и ключевого представителя. В ближайшие недели нам будет чем поделиться, после того как Майкл и Дэн получат возможность поговорить с командой», — говорится в заявлении организации.

Напомним, «Андретти» в последние годы стремится попасть в Формулу-1 и стать 11-й командой на стартовой решётке, но получает отказ от команд и ФИА.