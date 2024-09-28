Мартин выиграл квалификацию ГП Индонезии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Баньяя— 3-й

28 сентября в Индонезии на мотогоночной трассе, расположенной в курортной зоне Мандалика на острове Ломбок, состоялась квалификация Гран-при Индонезии MotoGP, победу в которой одержал действующий лидер личного зачёта — испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Вторым квалифицировался Марко Бедзекки («Дукати»), а третьим стал испанец из коллектива «КТМ» Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати») продемонстрировал четвёртвый результат.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1:29.088.

2. Марко Бедзекки («Дукати») +0.535.

3. Педро Акоста («КТМ») +0.583.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.657.

5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.704.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.760.

7. Жоанн Зарко («Хонда») +0.854.

8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.855.

9. Франко Морбиделли («Дукати») +1.019.

10. Маверик Виньялес («Априлья») +1.330.