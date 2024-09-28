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Мартин выиграл квалификацию ГП Индонезии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Баньяя— 3-й

Мартин выиграл квалификацию ГП Индонезии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Баньяя— 3-й
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28 сентября в Индонезии на мотогоночной трассе, расположенной в курортной зоне Мандалика на острове Ломбок, состоялась квалификация Гран-при Индонезии MotoGP, победу в которой одержал действующий лидер личного зачёта — испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Вторым квалифицировался Марко Бедзекки («Дукати»), а третьим стал испанец из коллектива «КТМ» Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати») продемонстрировал четвёртвый результат.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1:29.088.
2. Марко Бедзекки («Дукати») +0.535.
3. Педро Акоста («КТМ») +0.583.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.657.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.704.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.760.
7. Жоанн Зарко («Хонда») +0.854.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.855.
9. Франко Морбиделли («Дукати») +1.019.
10. Маверик Виньялес («Априлья») +1.330.

MotoGP 2024. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Квалификация 2
28 сентября 2024, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:29.088
2
Марко Бедзекки
Ducati
+0.535
3
Педро Акоста
KTM
+0.583
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