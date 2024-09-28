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Баньяя выиграл спринт ГП Индонезии, лидер чемпионата Мартин упал на первом круге

Баньяя выиграл спринт ГП Индонезии, лидер чемпионата Мартин упал на первом круге
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28 сентября состоялся спринт Гран-при Индонезии MotoGP, победу в котором одержал действующий чемпион серии — итальянец Франческо Баньяя («Дукати»). Вторым финишировал его соотечественник Франческо Энеа Бастьянини («Дукати»). Третье место занял испанец из «Дукати» Марк Маркес.

Действующий лидер чемпионата испанец Хорхе Мартин («Дукати») стартовал на первой позиции и упал с мотоцикла на первом круге, но продолжил гонку.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 19:41.354.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.107.
3. Марк Маркес («Дукати») +1.701.
4. Марко Бедзекки («Дукати») +3.072.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +5.967.
6. Педро Акоста («КТМ») +6.210.
7. Маверик Виньялес («Априлья») +6.664.
8. Жоанн Зарко («Хонда») +6.938.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7.706.
10. Хорхе Мартин («Дукати») +9.104.

Таким образом, разрыв между Баньяей, идущим на втором месте личного зачёта, и Мартином сократился до 12 очков.

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