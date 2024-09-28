Этап популярного в Литве «Самсонас Ралли» завершился трагедией

28 сентября в литовском городе Утена проходил этап «Самсонас Ралли», который был прерван из-за трагической аварии. Автомобиль команды «Форд Фокус» с экипажем из Латвии вылетел с трассы и врезался в толпу людей.

«В 21:47 по местному времени на четвёртом спецучастке экипаж по непредвиденным причинам вылетел с трассы и ранил девять человек. К сожалению, на месте происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Всем остальным лицам была оказана необходимая медицинская помощь.

По решению Коллегии спортивных комиссаров соревнования по ралли приостановлены. Литовская федерация автоспорта продолжает расследование данного инцидента. Мы проинформируем общественность, как только станут известны новые факты.

Всё раллийное сообщество и организаторы митинга выражают глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям в связи с этим трагическим событием. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления и скорбим вместе с семьями погибших», — говорится в официальном заявлении организаторов.

По последней информации, ранения получили 14 человек, а погибшему было 22 года.