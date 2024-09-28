«Это волшебно». Росберг — о форме «Макларена» после провала в первой части сезона-2023

39-летний потомственный немецкий автогонщик и чемпион 2016 года Формулы-1 в составе «Мерседеса» Нико Росберг заявил, что рост формы и темпа «Макларена» после провальной первой части сезона-2023 является «волшебством».

«Путь «Макларена» — положительная спираль, потому что все в их команде счастливы, и это мотивирует их работать ещё усерднее и лучше, поэтому я думаю, что «Макларен» будет только становиться всё сильнее и сильнее.

Они находятся на этой удивительной восходящей траектории, опережая всех, и это действительно волшебно наблюдать после их провала в начале 2023 года. Но то, как они управляют пилотами… это не очень весело и приятно», — приводит слова Росберга издание Racingnews365.

На данный момент «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов, имея в своём запасе 516 очков. У идущего на втором месте «Ред Булл» — 475.