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Джордж Расселл рассказал, как отреагировал на тактику Льюиса Хэмилтона на ГП Сингапура

Джордж Расселл рассказал, как отреагировал на тактику Льюиса Хэмилтона на ГП Сингапура
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26-летний британский автогонщик, чемпион GP3 и Формулы-2 Джордж Расселл, выступающий в Формуле-1 за «Мерседес», рассказал, как отреагировал на решение коллектива выпустить Льюиса Хэмилтона на стартовую решётку Гран-при Сингапура на самых мягких шинах.

«Когда я это увидел, то сразу понял, что Льюис точно не будет рад такому решению команды», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Позже технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон признал, что выпустить Льюиса на шинах «софт» было ошибкой со стороны команды.

Льюис начинал гонку на Гран-при Сингапура на третьей позиции, а финишировал шестым, выражая по ходу гонки недовольство выбранной стратегией команды.

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