«Риккардо нарушил устное соглашение продлить контракт». Марко — об уходе Даниэля в 2018-м

81-летний оветник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что австралийский пилот Даниэль Риккардо в 2018 году нарушил устное соглашение с ним и совладельцем и идейным вдохновителем «Ред Булл» Дитрихом Матешицем по продлению своего контракта в 2018 году.

«Мы встретились с Даниэлем на главной площади Граца (город в Австрии, откуда родом Марко). После этого мы сели вместе и фактически пришли к соглашению, скрепив его рукопожатием. Затем он отправился в Зальцбург и пожал руку, договорившись там, Дитриху Матешицу, но, к сожалению, потом он ушёл в «Рено», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

В августе 2018 Риккардо объявил о своём уходе из «Ред Булл» в «Рено», что шокировало тогда многих поклонников и экспертов автоспорта. По итогам сезона-2018 Даниэль занял шестое место в личном зачёте и стал пилотом с наибольшим количеством сходов (8).

Напомним, после Гран-при Сингапура-2024 стало известно, что Риккардо покидает команду «РБ», уступая своё место новозеландскому резервному пилоту австрийцев Лиаму Лоусону.