«Им нужно защитить свой бренд». Экклстоун — об отказе «Ауди» от Мика Шумахера

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о гуляющих слухах, что в «Ауди» окончательно отказались от кандидатуры Мика Шумахера, являющегося сыном легендарного пилота Михаэля Шумахера.

«Вы можете легко понять позицию «Ауди». Когда они выйдут на стартовую решётку, то им понадобятся их гонщик номер один и номер два. Им понадобится большая помощь, чтобы защитить свой бренд. Они не могут просто сидеть и ничего не делать.

[Если Боттас станет напарником Хюлькенберга] Только время покажет, правильно это или нет», — приводит слова Экклстоуна издание PlanetF1.

Перед Гран-при Сингапура — 2024 в СМИ стали активно циркулировать слухи о том, что руководство швейцарской команды «Кик-Заубер», которая в 2026 году станет частью бренда «Ауди», договорилось о продлении контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом.