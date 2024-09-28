«Макса нужно воспринимать всерьёз». Марко — о конфликте Ферстаппена и ФИА

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал конфликт трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и Международной федерации автоспорта (ФИА), предупредив, что Макс может уйти из «Королевских гонок».

«Макса нужно воспринимать всерьёз, он многого добился, но важно, чтобы он получал удовольствие и наслаждался этим видом спорта. Если всё будет ещё больше испорчено, то Макс перестанет любить Формулу-1, и когда он скажет: «Ладно, всё», то действительно уйдёт. Но я надеюсь, что текущая ситуация не заставит его уйти в отставку в ближайшее время.

[Про борьбу с нецензурной лексикой] Существуют двойные стандарты. Самое важное, что когда Макс выругался, то он не имел в виду какого-то человека. Он имел в виду машину, предмет, и сделал это легкомысленно. Понимаю, это случилось на пресс-конференции днём, но если всё будет рассматриваться так строго, то в будущем у этого будут только проблемы. Это явно излишние меры.

Помню, что когда внимательно прочитал это решение ФИА про общественные работы, то посмеялся, потому что часть текста гласила: «Макс утверждал на слушании, что это просто язык, который он выучил будучи молодым гонщиком», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее Хельмут рассказал, как Риккардо нарушил устную договорённость о продлении контракта в 2018 году.