Шестиколёсный пикап на базе Porsche выставлен на аукцион в Германии

На немецкой онлайн-площадке Kickdown на аукцион выставлен уникальный шестиколёсный пикап на базе Porsche 944 1987 года. Стартовая цена лота — € 99 900, торги завершатся вечером 29 сентября.

Porsche 944 S 6 Pickup Фото: kickdown.com

Работа над автомобилем шла этапами с 1995 по 2021 год. В общей сложности модификация потребовала 2500 часов работы. Сообщается, что у Porsche 944 S 6 Pickup три оси от Audi 200 Turbo, а 3-литровый двигатель взят у Porsche 968, его мощность — 240 лошадиных сил. Фары у пикапа от 924 Carrera GT, а диски — от 993 Turbo.

Porsche 944 S 6 Pickup Фото: kickdown.com

Porsche 944 выпускалась с 1982 по 1991 год. Эта модель пришла на смену 924-й и была выпущена тиражом 163 тыс. экземпляров, став самой успешной машиной Porsche вплоть до появления Boxster и 997 Carrera. В 1992 году в Porsche начали выпуск 968-й модели, ставшей своего рода наследником 944-й.