В ФИА объяснили, почему DRS-эффект крыла «Макларена» был слишком заметен в Баку

Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис объяснил, почему в ФИА не сочли нужным немедленно предпринимать какие-либо действия в отношении «Макларена» и их спорного заднего антикрыла после жалоб на Гран-при Азербайджана.

«Мы обсудили этот вопрос после гонки в Баку. Обычно команды, которые жалуются на какие-то конструкции соперников, подходят к нам в пятницу, чтобы обсудить это.

Надо сказать, что «Макларен» прошёл все проверки, выполнил всё, что написано в технических директивах. Поэтому мы посчитали нецелесообразным принимать к ним какие-то меры. Все команды без исключения иногда получали выгоду от такого подхода.

По моему мнению, это было правильное решение с точки зрения спорта, и оно не заслуживало такого ажиотажа. В Баку ещё и солнце светило в определённом направлении, и это ещё больше проявило визуальный эффект этого явления. Этого не было в Монце и Спа, там никто этого не заметил», — приводит слова Томбазиса RacingNews365.