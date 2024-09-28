Хорнер раскрыл, в какой момент «Ред Булл» был в самой глубокой яме

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что австрийский коллектив был на пике кризиса в Монце, на Гран-при Италии, но теперь они исправляют ситуацию.

«Именно Монца помогла выявить первопричины наших проблем. И именно поэтому я считаю этап в Монце нашей низшей точкой, и мы начинаем отталкиваться от неё.

Наши гонщики почувствовали эффект от новинок в Баку, так что, думаю, мы нашли правильное направление. И, конечно, это открывает путь к развитию машины. В двух последних гонках мы получили много полезной информации, но эти трассы очень отличаются от предстоящих Остина и Мексики. Бразилия тоже будет другой, так что будет интересно.

Думаю, нас ждёт борьба до конца чемпионата. Мы опережаем соперников на 52 очка, осталось шесть гонок, ещё много очков на кону», — приводит слова Хорнера Planet F1.