Берни Экклстоун: если бы Михаэль Шумахер был здесь, он бы сказал Штайнеру, куда ему идти

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что, где бы ни оказался Мик Шумахер, ему необходим добросердечный руководитель.

«Ему нужен кто-то, кто поможет ему и не будет слишком его критиковать. Если бы Михаэль был здесь, он бы сказал Гюнтеру (Штайнеру, бывшему руководителю «Хааса». — Прим. «Чемпионата»), куда ему идти. Это бы очень помогло», — приводит слова Берни Экклстоуна Planet F1.

Перед Гран-при Сингапура — 2024 в СМИ стали активно циркулировать слухи о том, что руководство швейцарской команды «Кик-Заубер», которая в 2026 году станет частью бренда «Ауди», договорилось о продлении контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом.