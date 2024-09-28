«У него много денег». Марко — о заинтересованности Риккардо в работе с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что австрийская команда заинтересована в потенциальном продолжении сотрудничества с Даниэлем Риккардо в новой роли, но признал, что сам австралиец может быть иного мнения.

«Мы заинтересованы в нём. Даниэль — один из самых популярных гонщиков Формулы-1, особенно в Соединённых Штатах. И я с трудом могу представить, чтобы он перешёл в другую гоночную серию. Я в это не верю.

С другой стороны, вопрос в том, будет ли у него PR-активность после того, как он больше не будет активно гоняться. У Риккардо много денег на банковском счёте. Это важное решение о его дальнейшей жизни, о том, как он хочет провести её», — приводит слова Марко RacingNews365.

26 сентября стало официально известно, что австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо покинул состав команды и его место занял Лоусон, который и исполнял роль резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» в сезоне-2024.