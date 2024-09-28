Зак Браун рассказал о планах на тесты для Кайла Ларсона с «Маклареном»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о планах проведения тестов для гонщика NASCAR Кайла Ларсона.

«Мы говорили об этом [возможных тестах]. Кайл хочет сделать это в паузе между сезоном Формулы-1, который длится с февраля по декабрь, и сезоном NASCAR, который длится с февраля по ноябрь.

Можно найти такое окно — мы как-то сделали это в 2018 году с Джимми Джонсоном и Фернандо [Алонсо] в Бахрейне. Это было очень весело.

Я бы с удовольствием посмотрел на Кайла за рулём машины Формулы-1. Мы это обсуждали, и я думаю, в будущем это произойдёт.

Оскар [Пиастри] как-то сказал мне, что ему интересен NASCAR, поэтому если мы хотим сделать что-то с Кайлом и одним из наших гонщиков Формулы-1, то, скорее всего, это будет именно Оскар», — сказал Браун в подкасте Happy Hour.

Напомним, в августе 2024-го Кайл, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что считает себя более разносторонним и универсальным гонщиком, чем Макс Ферстаппен.