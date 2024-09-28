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«Никто не говорит о людях, которых мы приобрели у «Мерседеса». Хорнер — об ажиотаже с Ньюи

«Никто не говорит о людях, которых мы приобрели у «Мерседеса». Хорнер — об ажиотаже с Ньюи
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, насколько серьёзной потерей для австрийского коллектива станет уход Эдриана Ньюи, попутно рассказав, сколько сотрудников они приобрели у «Мерседеса».

«У нас с Эдрианом была потрясающая история. Он сыграл большую роль во всём, что мы сделали, и мы будем с большой теплотой и гордостью вспоминать всё, чего мы достигли вместе. Но он решил принять новый вызов. Мы знали, что это произойдёт. Эдриан на протяжении 10 лет был на грани ухода на пенсию! Но он решил продолжить в другом месте. И, конечно, Джонатан [Уитли], также наш давний сотрудник, но это лишь два наиболее громких имени. Это всего лишь два человека из 2000, которые есть в нашей структуре.

Думаю, за последние 12 месяцев мы наняли около 250 человек для работы над нашим проектом в отделе двигателей, в совершенно новом цехе по производству двигателей, который мы строим. И никто не говорит о более чем 200 людях, которых мы приобрели у «Мерседеса». Огромное внимание уделяется двум людям, которые уходят, потому что они немного более публичны», — приводит слова Хорнера Planet F1.

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