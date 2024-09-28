Марко: Расселл так же быстр, как Хэмилтон, если не быстрее

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слова Кристиана Хорнера о том, что австрийской команде интересен гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Джордж Расселл так же быстр, как Льюис Хэмилтон, если даже не быстрее, особенно в квалификациях. Но Джордж — гонщик «Мерседеса».

Я думаю, что мы сейчас сосредоточимся на наших юниорах. Взгляните на Колапинто. Относительно неопытный и не очень успешный парень в младших сериях. И я должен отметить, что он никогда не выступал там в топ-командах. Но [в Формуле-1] он делает невероятную работу.

Теперь посмотрим, на что способны наши юниоры», — приводит слова Марко GP Blog.

Ранее руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что у Джорджа Расселла заканчивается контракт в конце следующего года и в «Ред Булл» имеют это в виду. В ответ руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что Хорнер всегда пытается взбаламутить дерьмо.