Штайнер: Риккардо не разучился пилотировать, просто у него не всё в порядке в голове

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт по Формуле-1 Гюнтер Штайнер высказался о причинах проблем уже бывшего боевого пилота «РБ» Даниэля Риккардо.

«Возможно, на его психологическое состояние повлияло наличие обыгрывающего его напарника. Это как с Хюлькенбергом в «Рено». Когда он был там с Дэном, то испытывал большие проблемы. Я хочу сказать, Нико практически завершил тогда свою карьеру, или Дэн, скажем так, убил карьеру Хюлькенберга. Но теперь посмотрите на Хюлькенберга. Он объезжает Дэна. Странно, как порой поворачивается ситуация.

Этот спорт настолько сильно сопряжён с опасностью, что любая мелочь… Если вы не вполне устойчивы психологически, то не можете справиться с этим и, конечно же, с давлением, которое также оказывалось на Дэна. Все смотрели на него: «О, Дэн в порядке? Дэн хорош или плох?» И, возможно, он не был готов к этому и просто не мог с этим справиться. Так что я думаю, что он не разучился пилотировать гоночную машину. Просто у него не всё в порядке в голове», — приводит слова Штайнера Planet F1.