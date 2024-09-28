«Посмотрите на одну команду, в которой много яда». Зак Браун — о «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун настаивает на необходимости ограждать свою команду от излишнего ажиотажа, приведя в пример соперников из «Ред Булл».

«У Андреа [Стеллы] есть отличная фраза: «Не ешьте отравленное печенье». Сейчас все такие: «гибкое крыло то и это», и мне приходится изо всех сил ограждать команду от этого ажиотажа.

Я знаю, что люди будут это раздувать, и мне нужно защитить нашу команду, потому что если вы посмотрите на одну команду, в которой много «яда», то увидите, что с ними происходит. Это невероятно великая команда, которая в данный момент движется в неправильном направлении из-за своей культуры.

Их аэродинамическая труба ничем не отличается от той, что была у них год назад. Я думаю, дело в моральном факторе. Люди уходят, много шума. Один их руководитель делает одно заявление, затем Хельмут [Марко] делает другое.

Недовольны гонщики, недовольны отцы гонщиков… но это всё та же фабрика с тем же огромным бюджетом. Так что же изменилось? Культура людей», — приводит слова Брауна Autosport.