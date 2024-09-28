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«Европейцы могут поучиться у них». Макс Ферстаппен похвалил «Хонду»

«Европейцы могут поучиться у них». Макс Ферстаппен похвалил «Хонду»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен похвалил мотористов японской компании «Хонда», которая поставляет двигатели его команде «Ред Булл».

«Я был очень воодушевлён, когда Хельмут [Марко] сказал мне, что мы будем сотрудничать с «Хондой». Это придало команде новую энергию. У нас был тур по Японии, мы были в Сакуре. Там мы сразу увидели их потенциал. Нам просто нужно было найти несколько человек, чтобы собрать весь проект воедино. В конечном итоге всё сложилось хорошо.

Самая первая победа была для них такой эмоциональной. Они просто плакали в боксах. Конечно, дли них это было очень приятно, ведь у них до этого был сложный период. Но они не сдавались. Думаю, это типично для японского менталитета. Порой европейцы могут чему-то поучиться у них», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Партнёрство «Ред Булл» и «Хонды» закончится после 2025 года. Австрийская команда разрабатывает совместно с «Фордом» собственные двигатели, а «Хонда» будет сотрудничать с «Астон Мартин».

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