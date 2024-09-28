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Боттас: чувствую, что пилотирую лучше, чем в «Мерседесе», хоть это и не так заметно

Боттас: чувствую, что пилотирую лучше, чем в «Мерседесе», хоть это и не так заметно
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Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас настаивает, что сейчас пилотирует лучше, чем во время выступления за «Мерседес».

«Я чувствую, что да, особенно в квалификациях, у меня нет никаких признаков спада. Если на то пошло, с опытом вы продолжаете становиться всё лучше. Вы приобретаете больше стабильности, больше уверенности. Вы можете решать разные проблемы иначе. Чем больше времени вы проводите в Формуле-1, тем лучше можете адаптироваться к машине. Я чувствую, что на самом деле пилотирую лучше, чем делал это в «Мерседесе», хоть это и не так заметно», — приводит слова Боттаса GP Blog.

Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что финн продлит контракт с «Кик-Заубером» только на один сезон, а с 2026 года его место займёт бразилец Габриэле Бортолето.

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