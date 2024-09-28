Штайнер рассказал, на кого «Уильямс» в будущем может заменить Албона

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер считает, что «Уильямс» может в будущем заменить Алекса Албона на Франко Колапинто.

«Я думаю, «Уильямс» в следующем году посмотрит на результаты Карлоса Сайнса, сравнит их с результатами Алекса. И если они оба будут на равных, они скажут: «У нас есть Колапинто, который на 10 (на самом деле на семь. – Прим. «Чемпионата») лет моложе этого парня, стоит намного меньше денег, но у него нет машины».

В конце концов, это хорошая для них ситуация. Но я уверен, что они попытаются найти для него место, иначе им заинтересуются другие. Потому что он показал, да, у него было несколько небольших инцидентов, но он всегда выпутывался из них, возвращался на трассу, бум, снова отправлял машину туда. И это весьма впечатляет», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Ранее Франко Колапинто отреагировал на слова главы «Уильямса» Джеймса Ваулза о том, что тот хотел бы обеспечить аргентинцу место в «Кик-Заубере» в 2025 году.