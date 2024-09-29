Калле Рованперя вышел в лидеры по итогам второго дня Ралли Чили, Грязин — 1-й в WRC2

28 сентября прошёл второй день 12-го этапа сезона-2024 чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Чили в городе Консепсьоне. По его итогам российский гонщик Николай Грязин, который выступает под флагом Болгарии, занимает девятую позицию в общем зачёте пилотов. В зачёте WRC2 он занимает первое место. Лидирует в тотале раллист команды Toyota Gazoo Racing WRT — Калле Рованперя. Лидер первого дня Эльфин Эванс опустился на вторую позицию.

Претендент на чемпионство Себастьян Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) сошёл с дистанции после удара о камень на восьмом спецучастке.

WRC. Ралли Чили. Результаты второго дня (топ-10):

1. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:25:14.3.

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +15.1.

3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +33.6.

4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +43.7.

5. Адриен Фурмо (M-Sport Ford) +1:23.0.

6. Сами Паяри (Toyota GR Yaris Rally2) +1:49.5.

7. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford) +1:50.6.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:14.6.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +6:28.2.

10. Гас Гринсмит (Toksport WRT) +6:45.0.