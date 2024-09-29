Култхард: Перес может оказаться в той же ситуации, что и Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что, несмотря в целом на хорошее выступление на Гран-при Азербайджана, Серхио Перес рискует потерять место в составе «Ред Булл».

«Он блестяще выступил в Баку, но одна ласточка не делает лето. Один хороший результат — это не то, чего вы ждёте от своего… Он, несомненно, второй номер в этой команде. Я думаю, после Баку было так много облегчения.

А теперь вернёмся к реальности. Если он не продолжит набирать солидные очки в оставшейся части сезона, то Перес может оказаться в той же ситуации, что и Даниэль Риккардо», — приводит слова Култхарда GP Blog.

Напомним, на Гран-при Азербайджана Серхио Перес боролся за подиум, но на предпоследнем круге столкнулся с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом.