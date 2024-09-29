«Ему нужно хорошо восстановиться». Марко — о настрое Ферстаппена в борьбе за титул

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о подготовке трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена к борьбе за титул на оставшихся этапах Формулы-1.

«Мы много говорили с Максом по телефону во вторник. Ещё есть некоторые рекламные мероприятия, но в целом ему нужно хорошо восстановиться, чтобы быть готовым к тому, что в оставшихся этапах будет очень много напряжённой и жёсткой борьбы за титул.

В Сингапуре доминирование Ландо было в основном обусловлено работой с «медиумом». Также необычно осознавать, что если бы наши машины были, скажем так, оптимизированы по настройкам, то Ферстаппен не смог бы установить эти времена на «медиуме», которые продемонстрировал Норрис. И мы все удивляемся, как это возможно», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

После 18 этапов Ферстаппен остаётся лидером личного зачёта пилотов, имея в своём активе 331 очко. У преследующего его Норриса — 279. На третьем месте идёт пилот «Феррари» Шарль Леклер, у которого 245 очков.