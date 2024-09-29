Мартин выиграл гонку MotoGP ГП Индонезии, Баньяя — третий. Завал в начале гонки

29 сентября состоялась основная гонка Гран-при Индонезии MotoGP, состоящая из 27 кругов. Победу в гонке одержал действующий лидер сезона-2024 — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Вторым финишировал его соотечественник Педро Акоста («КТМ»). Третье место занял чемпион серии в сезоне-2023 из «Дукати» — Франческо Баньяя.
В начале гонки на первом круге произошёл завал при участии четырёх пилотов, каждый из которых сошёл (Алеш Эспаргаро, Лука Марини, Алекс Маркес и Джек Миллер). Завал устроил австралиец из «КТМ» Миллер. Из 21 гонщика до финиша добралось 12.
Фото: Кадр из трансляции
MotoGP. Гран-при Индонезии. Гонка:
1. Хорхе Мартин («Дукати»).
2. Педро Акоста («КТМ») +1.404.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5.595.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +6.507.
5. Марко Бедзекки («Дукати») +6.772.
6. Маверик Виньялес («Априлья») +11.330.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.203.
8. Брэд Биндер («КТМ») +14.862.
9. Жоанн Зарко («Хонда») +15.151.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +21.079.
Личный зачёт (топ-10) после Гран-при Индонезии:
1. Хорхе Мартин — 366.
2. Франческо Баньяя — 345.
3. Энеа Бастьянини — 291.
4. Марк Маркес — 288.
5. Педро Акоста — 181.
6. Брэд Биндер — 173.
7. Маверик Виньялес — 162.
8. Алеш Эспаргаро — 127.
9. Марко Бедзекки — 125.
10. Фабио Ди Джаннантонио — 122.