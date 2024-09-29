Мартин выиграл гонку MotoGP ГП Индонезии, Баньяя — третий. Завал в начале гонки

29 сентября состоялась основная гонка Гран-при Индонезии MotoGP, состоящая из 27 кругов. Победу в гонке одержал действующий лидер сезона-2024 — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Вторым финишировал его соотечественник Педро Акоста («КТМ»). Третье место занял чемпион серии в сезоне-2023 из «Дукати» — Франческо Баньяя.

В начале гонки на первом круге произошёл завал при участии четырёх пилотов, каждый из которых сошёл (Алеш Эспаргаро, Лука Марини, Алекс Маркес и Джек Миллер). Завал устроил австралиец из «КТМ» Миллер. Из 21 гонщика до финиша добралось 12.

Фото: Кадр из трансляции

MotoGP. Гран-при Индонезии. Гонка:

1. Хорхе Мартин («Дукати»).

2. Педро Акоста («КТМ») +1.404.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +5.595.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +6.507.

5. Марко Бедзекки («Дукати») +6.772.

6. Маверик Виньялес («Априлья») +11.330.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.203.

8. Брэд Биндер («КТМ») +14.862.

9. Жоанн Зарко («Хонда») +15.151.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +21.079.

Личный зачёт (топ-10) после Гран-при Индонезии:

1. Хорхе Мартин — 366.

2. Франческо Баньяя — 345.

3. Энеа Бастьянини — 291.

4. Марк Маркес — 288.

5. Педро Акоста — 181.

6. Брэд Биндер — 173.

7. Маверик Виньялес — 162.

8. Алеш Эспаргаро — 127.

9. Марко Бедзекки — 125.

10. Фабио Ди Джаннантонио — 122.