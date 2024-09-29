«Когда тебе что-то не нравится — лучше уйти». Штайнер — о Риккардо на ГП Сингапура

Бывший глава «Хааса», а ныне аналитик на телевидении Гюнтер Штайнер рассказал о своей реакции, когда увидел австралийского пилота Даниэля Риккардо, проводящего свой последний Гран-при в составе «РБ», в Сингапуре.

«Я наблюдал за ним в Сингапуре после квалификации, по-моему, он давал интервью по телевизору. Он был далеко не в лучшем состоянии. Я сказал: «Дэнни, тебе это не нравится». Поэтому иногда, когда тебе что-то не нравится, лучше уйти, потому что после этого жизнь не заканчивается, а может, даже становится лучше.

В любом случае Даниэль был очень хорошим пилотом, выиграл много гонок, когда гонялся с Максом [Ферстаппеном]. И даже принял хорошее и смелое решение, чтобы уйти из «Ред Булл», но потом будто просто застрял», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Ранее Гюнтер порассуждал, разучился ли Риккардо пилотировать.