Риккардо рассказал, как лучший друг «охладил» эго австралийцу

35-летний австралийский бывший пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, как лучший друг Даниэля в 2015-м помог ему сохранить самообладание после головокружительного успеха в 2014 году.

«В 2015 году я прошёл тест на дружбу. Изменения случились, наверное, после моего хорошего дебютного сезона в 2014 году. И да, мне было около 25, и думал, что я чувствую себя непобедимым, про себя говорил: «Ладно, я действительно сейчас в ударе. Я лучший». И да, помню, что, наверное, просто становился немного странным, в смысле того, что я был излишне самоуверен, самонадеян, эгоистичен, рисковал и не думал о последствиях.

И один из близких мне людей в то время, помню, сказал: «Я заметил перемены за последние несколько недель, и мне это просто не нравится. Просто хочу, чтобы ты это осознал, потому что то, кем ты себя ставишь, не является твоим собственным «я». Так что просто убедись, что это не возьмёт верх над тобой и ты не потеряешь себя, Даниэль, ставя себя выше остальных!» Это был тяжёлый диалог. И ещё сложнее было осознавать это, потому что иногда ты идёшь к своим целям и не замечаешь людей вокруг, особенно близких, которым можешь быть нужен.

Так что я по-прежнему уважаю своего лучшего друга и благодарен ему за тот «холодный душ». Это позволило мне найти в себе уверенность и не изображать из себя того, кем я не являюсь», — приводит слова Риккардо издание PlanetF1.

В 2014 году Риккардо перешёл из «Торо Россо» в «Ред Булл» и по итогам сезона занял третье место в личном зачёте, опередив трёхкратного чемпиона и своего напарника Себастьяна Феттеля, который проводил свой последний сезон.