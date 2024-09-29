Хэмилтон прокомментировал слухи о плохих отношениях в «Мерседесе» после ГП Сингапура

39-летний британский семикратный чемпион и автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон в социальных сетях прокомментировал слухи о плохих отношениях внутри коллектива после провальной стратегии для Льюиса на Гран-при Сингапура.

«Всем привет, отправляюсь в эту осеннюю паузу, сосредоточившись на тренировках для следующей гонки. Я знаю, что было много разговоров о последней гонке и нашей стратегии в Сингапуре, которая просто не сработала. Когда это происходит, естественно быть разочарованным, и мне легко высказывать своё разочарование. Мы знали, что начинать с мягких шин — смелый и рискованный шаг, но он может дать нам преимущество на старте, и я в конечном итоге сам согласился с этой рекомендацией.

Мы также просчитались с тем, что могут сделать другие коллективы. Но не заблуждайтесь, с командой всё хорошо. Как и во всех успешных партнёрствах, вы проходите через падения, чтобы потом удачно взлететь. Мы не боимся этих сложных разговоров и сложных моментов, поэтому мы так многого достигли вместе. Мы будем поддерживать друг друга до самого конца. Это всё любовь. Увидимся в Остине», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, в Сингапуре Льюис единственным из гонщиков в топ-10 стартовал на шинах «софт». Начав гонку на третьей позиции, он закончил её шестым, во время и после гонки раскритиковав свою команду.