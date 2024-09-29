«У меня на руках несколько хороших предложений». Чжоу — о своём будущем в автоспорте

25-летний китайский пилот команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу рассказал о том, что у него есть несколько хороших предложений от коллективов из других гоночный серий.

«На данный момент всё, что я могу сказать, это то, что уже есть несколько очень хороших предложений на руках от команд из других серий, обратившихся ко мне с предложением выступить в следующем году.

Но, конечно, я всё ещё хочу получить место в «Кик-Заубере», и если по какой-то причине у меня его не будет, нам придётся подумать об остальных доступных вариантах», — приводит слова китайского пилота издание Racingnews365.

После 18 Гран-при «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 0 очков.