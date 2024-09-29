«Мотоцикл испорчен». Марк Маркес — о неправильных огнетушителях в MotoGP на ГП Индонезии

31-летний испанский мотогонщик команды «Дукати» из серии MotoGP Марк Маркес пожаловался, что его мотоцикл полностью испорчен из-за неправильных огнетушителей маршалов на Гран-при Индонезии. На 12-м круге гонки двигатель на мотоцикле GP23 взорвался и загорелся. Маркес сошёл с дистанции, и байк стали тушить маршалы.

Двигатель разгорается Фото: Кадр из трансляции

«На мотоцикле появился сильный шум, а также двигатель встал. Но когда я увидел белый дым, я сразу же проверил байк. То, что я увидел, было обидно, потому что огнетушители, которые у них здесь, неправильные, и мотоцикл был полностью испорчен. Это обидно для команды, потому что для частной команды это большие расходы.

Тушение пожара Фото: Кадр из трансляции

Но одна из ключевых вещей заключается в том, что огнетушители на трассах должны быть правильными или новейшими с нужным составом, потому что в противном случае вы уничтожите мотоциклы», — приводит слова Маркеса издание Crash.net.

Победу в сегодняшней гонке в Индонезии одержал действующий лидер сезона-2024 — испанец Хорхе Мартин («Дукати»).