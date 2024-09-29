«Я боролся с ментальными проблемами». Льюис Хэмилтон — о трудностях в своей карьере

Популярный автогонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон рассказал о своей борьбе с депрессией.

«Когда мне было двадцать, у меня были действительно трудные периоды. Я имею в виду, что боролся с психологическими проблемами в своей жизни.

Это была депрессия. С самого раннего возраста, когда мне было лет 13. Думаю, это было давление гонок и борьбы в школе. Издевательства. Мне не с кем было поговорить. Я разговаривал с одной женщиной-психотерапевтом много лет назад, но это не помогло. Я хотел бы найти кого-нибудь сегодня.

Но всё равно я вижу, как вырос к сегодняшнему дню. Мы узнаём о вещах, которые были переданы нам родителями, замечаем эти поведенческие модели, как мы должны реагировать на вещи, как что-то можно улучшить или изменить. То, что могло бы злить меня в прошлом, не злит меня сегодня. Я стал намного более утончённой личностью», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Ранее Хэмилтон опубликовал в социальных сетях заявление по поводу слухов о плохих отношениях в «Мерседесе» из-за провальной стратегии на Гран-при Сингапура.