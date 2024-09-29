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Марко назвал ключевого сотрудника, которого «Ред Булл» должен сохранить

Марко назвал ключевого сотрудника, которого «Ред Булл» должен сохранить
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81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко на фоне ухода главы отдела гоночной стратегии Уилла Кортни в «Макларен» выразил надежду, что в команде сохранят главного инженера по стратегии Ханну Шмитц.

«Это естественное развитие, когда вы так успешны, что людей переманивают в другие команды. У нас есть человек, который может занять должность Уилла [Кортни], и это Ханна Шмитц. То, что мы предложили Уиллу Кортни, его не заинтересовало. А у него было предложение на эту должность от «Макларена», которое оказалось, судя по всему, более привлекательным в финансовом плане.

Но ясно: вместе мы должны сделать так, чтобы чемпионат был выигран в этом году, а также построить быструю машину на следующий год. Но самое главное — мы сможем сохранить Макса Ферстаппена», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее Хельмут Марко рассказал о настрое Макса Ферстаппена в борьбе за титул в концовке сезона-2024.

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